Un forum des métiers de la fonction publique à destination de la jeunesse calédonienne

Susciter l’intérêt des jeunes pour les formations et les emplois proposés dans le secteur public : c’était l’objectif du premier forum des métiers de la fonction publique, organisé ce mercredi à la mairie de Nouméa.

Laurence Pourtau (édité par Titouan Moal) •

En 2022, près de 300 personnes, dont 95% étaient citoyens calédoniens, ont été lauréats d’une trentaine de concours. Sur le territoire, plus de 11 000 agents travaillent dans les collectivités publiques du pays. Être fonctionnaire a longtemps été l'assurance d'un emploi pérenne pour les jeunes. Mais les motivations des candidats ont évolué. "J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de challenge en interne et que c'était un domaine dans lequel on pouvait évoluer vite et avec une certaine mobilité interne", explique Pierre Charlier, titulaire d’un master en gestion et management en chaîne logistique.

May Toven, étudiante à l’Institut de formation des maîtres, a été attirée par le côté social. "J'aime beaucoup travailler avec les enfants. Et puis ma formation est professionnalisante, à la sortie des trois ans, je peux être titularisée dans une classe et je deviens cadre A."

Mahana, titulaire d'un baccalauréat dans le sanitaire et social, est quant à elle venue rencontrer la Direction des affaires sanitaires et sociales dans l'espoir de décrocher un emploi.

Le top 5 des secteurs qui recrutent

L'an dernier, près de 2 000 offres d'emploi ont été publiées dans la fonction publique. Dans le top 5 des secteurs qui ont le plus recruté : la protection judiciaire enfance et jeunesse, les affaires sanitaires et sociales, mais aussi le vice-rectorat. Pour sa formation 2024, l'Institut de formation des maîtres (IFM) a ouvert plus d'une cinquantaine de places, soit le double par rapport à 2022.

"C'est un peu flou pour la jeunesse de déterminer ce que l'on peut proposer au sein de la fonction publique, expose Joann Winchester, responsable de la cellule administrative et financière du secrétariat général du gouvernement. C'est pour cela qu'on organise ce type d'évènement."

Mobilité interne

"Ce qui les séduit beaucoup, c'est aussi la capacité aujourd'hui dans la fonction publique, contrairement aux idées reçues, d'exercer différents métiers, précise Romain Capron, directeur de l’IFM. Ce n'est pas parce que l'on devient enseignant que l'on va être enseignant pour toujours. On peut devenir directeur d'école, ou carrément changer de branche, rester fonctionnaire et rejoindre l'administration plus classique."

Rappelons que la trentaine de concours organisés chaque année dans la fonction publique est soumise à la loi sur l'emploi local.

Le reportage de Laurence Pourtau et Claude Lindor :