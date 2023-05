Un geste symbolique pour valoriser le certificat d'aptitude professionnelle

Un chèque de 20 000 francs. C’est ce que le gouvernement s’apprête à remettre à 28 jeunes Calédoniens, qui ont validé leur CAP avec une note d'au moins 16 sur 20. Une manière, dit l’exécutif, de valoriser ce diplôme professionnel. En 2022, une chute importante du taux de réussite a été constatée.

Valentin Deleforterie, avec Françoise Tromeur •

L’an dernier, à peine plus de sept élèves sur dix ont décroché leur CAP, le certificat d’aptitude professionnelle. Avec 72 % de réussite, c’est un diplôme du secondaire qui affiche un taux de succès particulièrement faible. Et l’année précédente, il s’élevait à 80 %. Soit un peu plus de sept points d’écart. La diminution est notamment marquée pour les spécialités de services. Cette moindre réussite est sans doute liée - entre autres - à la crise sanitaire. Elle concerne également les autres diplômes, mais dans une proportion moins significative.

Cérémonie

Autre statistique parlante : le pourcentage de candidats éliminés en raison de leur absence à une épreuve est élevé : 17 %, contre par exemple 9,5 % en 2020. Les jeunes diplômés de 2022 qui ont obtenu au moins 16 sur 20 à leur CAP doivent se voir remettre un chèque cadeau calédonien d'une valeur de 20 000 F. Cérémonie ce mardi soir à Nouméa, au restaurant d'application du lycée Escoffier.