Un livre pour les vacances avant le grand saut du collège

Plus de quatre mille livres distribués aux CM2 de Nouvelle-Calédonie à l'approche des grandes vacances. L’opération Plumes de cagous est de retour, dans le but de susciter le goût de la lecture chez les jeunes Calédoniens. Cette année, une histoire du pays a été imaginée exprès, et publiée sous forme de roman : "Mano et l’ombre du banian".

L’arrivée des cousins de Nouméa, le 4x4 rouge du tonton, des frites de manioc… Voilà qui pose le décor de Mano et l’ombre du banian. Une histoire bien de chez nous, accessible aux élèves de CM2 qui feront leur rentrée au collège l’an prochain. Déjà, le cadre dans lequel elle se déroule, ce sont des enfants qui vont rentrer en sixième l'année suivante. C'est les vacances. Ils vont chez leur grand-mère, Mémécrep, la grand-mère idéale, et je pense qu'on peut retrouver des caractéristiques de personnages de Brousse. Fréderique Viole, autrice

Tous les élèves de CM2 doivent recevoir un exemplaire de ce roman, juste avant la fin de la classe. La nouveauté de cette année, c'est d'offrir ce livre qui a été spécialement conçu. J'espère que l'année prochaine, on pourra rééditer cette opération en faisant encore appel à des éditeurs et créateurs locaux. Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement, chargée de l'enseignement Rencontre

Une histoire illustrée par Nicolas Yann Martin, mise en couleurs par Romain Flamand, et publiée aux éditions Madrépores. Les dessins prennent racine dans les paysages du Caillou. Les jeunes héros aussi, sont à l’image du pays. Premiers à faire leur connaissance, des écoliers de Marguerite-Arsapin, à Nouméa, quartier de Rivière-Salée. Mardi 21 novembre, ils ont eu l'occasion de rencontrer l'actrice et le dessinateur. Histoire de découvrir les coulisses de la création d'un livre.

