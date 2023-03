Un phénomène cyclonique en remplace un autre, et la Calédonie reste en pré-alerte

La pré-alerte cyclonique déclenchée mardi soir pour se prémunir du cyclone Judy est maintenue sur toute la Nouvelle-Calédonie, en attendant la dépression tropicale forte Kevin.

Françoise Tromeur et Carawiane Carawiane •

Surtout ne pas relâcher sa vigilance. C’est le message que la sécurité civile adresse aux Calédoniens. Un premier cyclone est sorti de notre zone d’alerte, Judy n’est plus une menace. Mais une dépression tropicale forte se profile. Elle se situait cet après-midi au Nord du Vanuatu.

"Kevin se présente à son tour, selon une trajectoire similaire, mais pas exactement", avertit Frédéric Marchi-Leccia, directeur de la DSCGR. "Ce sont deux systèmes différents, qui ne vont pas comporter de la même manière et Kevin pourrait passer un peu plus près de la Nouvelle-Calédonie. Les gens doivent bien se tenir informés parce que le comportement de la deuxième dépression pourrait être différent." D’où le maintien du pays en pré-alerte, laquelle a été déclenchée mardi en fin de journée.

Ecoutez le responsable de la sécurité civile au micro de Carawiane Carawiane :

©nouvellecaledonie

Au plus près d'Ouvéa dans la nuit de vendredi à samedi ?

Ce jeudi à 17 heures, Météo France NC situait Kevin à environ 300 km à l’Ouest-Nord-Ouest de Santo et environ 500 km au Nord de la Grande terre. Dépression tropicale forte, le phénomène continuait de se renforcer. Selon le bulletin de jeudi soir, "au cours des prochaines 24 heures, les conditions sont favorables à son développement. Cette dépression devrait d'abord se maintenir au stade de dépression tropicale forte puis atteindre le stade de cyclone tropical. La trajectoire la plus probable de cette dépression l'amène à environ 250 km au Nord-Est d'Ouvéa dans la nuit de vendredi à samedi en passant sur le Sud du Vanuatu."

A quoi il faut s'attendre

Par conséquent, "une dégradation du temps est prévue sur les Loyauté vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi liée au passage de ce système. Les rafales de vent atteindront 80 à 100 km/h sur les Loyauté, localement 60 à 70 km/h sur les pointes Nord et Sud de la Grande terre." Côté pluies, "les cumuls les plus forts atteindront 60 à 80 mm au cours de l'épisode sur les Loyauté, 30 à 60 mm sur la Grande terre", estime Météo France NC. "Une houle de Nord puis de Nord-Est de 3 à 4 mètres est attendue vendredi et samedi sur les Loyauté. Toutefois, compte-tenu des différences parfois importantes entre les différents modèles de prévision, l'incertitude associée à la trajectoire prévue est importante et les conséquences prévues pourront évoluer."