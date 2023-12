VIDEO. Un repas de réveillon sous le signe de la vie chère

De nombreux Calédoniens célèbreront le passage à la nouvelle année chez eux. En famille ou entre amis. Aujourd’hui, l’heure était encore aux achats pour la préparation du repas. Face à l’inflation, beaucoup doivent s’adapter.

Le repas de noël à peine digéré, il est déjà l’heure de réfléchir au menu du réveillon du nouvel an. Une fois encore, le défi sera de se faire plaisir, sans casser sa tirelire. Période inflationniste oblige, les Calédoniens restent à l’affût des meilleurs prix, comme ici au rayon saumon fumé.

"J’ai comparé un peu tout ce qui est proposé, et au niveau de la qualité et du prix, je m’y retrouve dans celui-là… », indique Chaffia

Huîtres

Autre produit phare des fêtes, les huîtres n’échappent pas à la flambée des coûts. Vendues par boîte de 24, ces huîtres importées de l’hexagone demandent un peu de réflexion. Cette dame et sa petite-fille ont fait l’impasse sur ce plaisir à noël, vont-elles se laisser tenter cette fois-ci ?

"On regarde, on regarde… Mais on est affolés par les prix. Deux douzaines : 26 000 francs ! C’est pas pour notre bourse", continue Karine.

Sobriété

Pour rentrer dans leur budget, certains Calédoniens fêteront le passage à 2024 dans la sobriété. Pour ses quatre convives, Rogué a prévu un repas à sa manière, loin des produits emblématiques : "Dimanche soir, on va faire plus simple, prendre quelques légumes, pommes de terre, patate douce, et puis l’incontournable poulet…"

Un menu qui ne surprend guère cette responsable de magasin. Selon elle, le constat est clair, le comportement des consommateurs a changé, avec moins d’achats spontanés. Et cela semble s’inscrire dans la durée. "Les gens vont à l’essentiel, il n’y a plus de débordements, de plaisir, les gens restent à l’essentiel", commente Chanel Tokotuu, responsable Leader Price Magenta

Reste encore une autre option pour réduire la facture du réveillon, partager les frais entre invités… Une façon pour certains de renforcer la convivialité. " Effectivement, en apportant chacun ce qu’il a préparé, ça fait respirer le portefeuille et en même temps on se fait plaisir entre nous, la famille ", conclut Henri.