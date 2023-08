Un réseau de trafic de drogue démantelé à Nouméa

Trois personnes âgées de 23 à 29 ans ont été arrêtées le 2 août dernier à Nouméa. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un réseau de vente de produits stupéfiants. Une arrestation qui fait suite à plusieurs mois d'enquête.

Mathieu Ruiz Barraud •

Cannabis, cocaïne, LSD ou encore MDMA. L'éventail était large pour ce réseau de trafiquants. Trois colocataires nouméens dans le viseur des enquêteurs depuis mars 2023, après un témoignage anonyme reçu par le groupe de lutte contre le trafic de stupéfiant.

Au fil de l'enquête, la police commence alors à amasser un certain nombre d'éléments à charge contre le groupe : une femme de 23 ans, et deux hommes, de 23 et 29 ans. Tous ont finalement été placés en garde à vue, mercredi dernier, et présentés ensuite devant le parquet de Nouméa. Ils ont pu quitter le palais de justice libre, mais doivent se faire juger prochainement par le tribunal correctionnel.

Argent et drogues retrouvés

Entre-temps, des perquisitions ont été réalisées à leur domicile. De quoi permettre de "découvrir de l’argent (500 000 XFP) mais également des stupéfiants, détaille la police nationale dans un communiqué. Une chambre de l’appartement des mis en cause était dédiée à la culture de cannabis (83 pieds et 510 000 francs de matériel acheté pour la culture en intérieur), et des drogues de synthèse ont été découvertes." En tout, trois doses de cocaïne, une fiole de 10 ml de LSD, un buvard de LSD, un gramme de MDMA et un autre de DMT.

Selon la police, les trois personnes ont reconnu les faits et ont précisé se livrer à cette vente depuis quelques mois seulement.