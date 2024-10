Une Calédonienne récompensée comme meilleure professeure de l'université James Cook en Australie

Florence Boulard part en Australie pour étudier à l'université de Queensland après le lycée. Profondément attachée à ses origines, elle s'est battue pour lui donner une place dans les programmes scolaires australiens. Aujourd'hui, la Calédonienne a été récompensée pour ses actions.

Elle a grandi dans le quartier de Porte-de-Fer, fréquenté l'école primaire Michel Cacot à Nouméa, le collège de Magenta et le lycée Lapérouse. Dès l'obtention de son baccalauréat, Florence Boulard intègre l'université de Queensland à Brisbane en Australie pour suivre l'équivalent d'une double licence de lettres et de sciences de l'éducation.

Florence Boulard lors de sa cérémonie de diplôme à l'université de Queensland en décembre 2007. • ©Florence Boulard

Un mois après avoir été diplômée, Florence Boulard est engagée en tant que professeure dans un lycée de Townsville, situé dans le nord de Queensland. Quatre ans plus tard, l'étudiante en sciences de l'éducation est enseignante-chercheuse à l'université James Cook, poste qu'elle occupe désormais depuis douze ans. Avant d'obtenir ce contrat, Florence Boulard a fait un master et un doctorat en sciences de l'éducation.

J'ai personnellement toujours aimé les enfants et c'est probablement ce qui m'a le plus motivé dans cette voie. Mon père m'a en quelque sorte orientée vers ce métier. Je lui en suis très reconnaissante. J'adore enseigner. Je suis convaincue que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Florence Boulard

La Nouvelle-Calédonie, "peu connue" en Australie

"Quand je suis arrivée en Australie en 2004, j'ai vite remarqué que la Nouvelle-Calédonie était peu connue ici", s'étonne-t-elle. "Ma carrière de professeure a coïncidé avec une période où le système éducatif australien a fortement mis l'accent sur l'Asie sous prétexte de proximité géographique principalement. Forcément en tant que Calédonienne, cette vision m'a paru réductrice. Dans les programmes scolaires australiens, le Pacifique est quasiment invisible. Cela fait environ dix ans que je m'efforce de lui faire une place à travers les classes de français langue étrangère. C'était aussi mon sujet de thèse durant mon doctorat", développe la meilleure professeure de l'université de James Cook.

Les étudiants universitaires australiens découvrent désormais la Polynésie, Wallis et Futuna, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie avec des auteurs, de la musique, des textes culturels du Pacifique Florence Boulard

Des voyages dans le Pacifique

"J'ai reçu cette récompense pour les programmes d'échanges que j'organise dans le Pacifique depuis une dizaine d'années. Une centaine d'étudiants ont pu aller en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, à Tahiti", explique-t-elle. Plus tard, des lycéens et des professeurs ont aussi pu partir grâce à des financements. Malgré les bourses, certaines jeunes mères ne peuvent pas partir à cause de leurs enfants. Florence Boulard propose également depuis 2017 des expériences immersives grâce à des vidéos tournées en 360 degrés.

Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse partir étudier en Australie. Je suis heureuse de pouvoir leur montrer aujourd'hui que tous ces efforts étaient un bon investissement Florence Boulard

"J'encourage les jeunes à partir"

"J'encourage les jeunes du Caillou à partir en Australie je sais que ce n'est pas toujours simple. Cela demande beaucoup d'argent mais ce n'est pas impossible. Il y a des options telles que le visa vacances travail, des bourses... L'important c'est de le faire quand on est jeune. Les opportunités ont tendance à se refermer petit à petit avec l'âge. Ne laissez pas la barrière de la langue vous décourager", conseille Florence Boulard.