Une carte pour suivre de près les effets du changement climatique sur le Caillou

Partager :

Lancé l’an dernier, le projet Pacpath (Pacific Océan Pathways) s’intéresse aux conséquences du changement climatique en Nouvelle-Calédonie et aux îles Fidji. A Nouméa, c’est l’IRD qui pilote le projet avec d’autres partenaires institutionnels. Après un an de travaux et de concertation, un document vient d’être publié : une carte socio-environnementale qui permet d'identifier les principaux points à surveiller sur le Caillou.

Maurice Violton (Stéphanie Chenais) •

Première caractéristique de cette carte qui vient d'être publiée : elle identifie très clairement les axes de travail à venir pour les spécialistes. Les icônes évoquent par exemple la biodiversité, la sécurité alimentaire ou encore le savoir traditionnel sur l'ensemble du territoire. Cette présentation de la situation actuelle du pays est évaluée grâce à une échelle de valeur allant "du bon au dégradé". "A partir de ces indicateurs, on a tiré cette carte socio-environnementale, détaille Mathilde Landemard, coordinatrice du projet Pacpath à l'IRD. Elle va permettre aux acteurs du territoire d'appuyer les différents projets portés par des associations notamment. L'objectif est de témoigner de l'impact du changement climatique sur l'océan." Ce document est le fruit d'un travail croisé entre chercheurs, institutions, politiques, associations ou encore chefs coutumiers. • ©Crédit IRD Deux priorités Un document qui est le fruit d'un travail croisé entre chercheurs, institutions, politiques, associations ou encore chefs coutumiers. Concrètement, ils ont pu identifier deux priorités : premièrement "l'érosion côtière et l'habitabilité des populations locales sur les littoraux de Calédonie." Et deuxièmement "les habitats marins côtiers, c'est-à-dire la mangrove, les récifs, les herbiers qui sont menacés et qui menacent également la sécurité alimentaire des populations", précise Mathilde Landemard. La phase 2 du projet consistera ensuite à maintenir l'attention de tous ces acteurs. Avec un levier : établir des axes de recherche, notamment sur la manière de témoigner de l'impact du changement climatique sur l'océan. Autrement dit constater, mesurer, s'adapter au mieux et enfin faire preuve de résilience sur l'ensemble du territoire.

Partager :