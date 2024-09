Une plainte pour viol a été déposée contre les forces de l'ordre, selon le FLNKS

Le bureau politique du FLNKS tenait une conférence de presse ce mercredi 4 septembre. Parmi les sujets abordés, "un crime commis par les forces de l'ordre". Le mouvement composé de partis politiques indépendantistes affirme qu'une plainte a été déposée pour viol.

"Le bureau politique du FLNKS souhaite aujourd’hui dénoncer un crime commis par les forces de l’ordre et dans ce cadre, il s’agit d’un crime cautionné par l’État." Dans un communiqué, le Front de libération nationale kanak et socialiste révèle que les "associations de femmes ont appris avec peine et horreur qu’une plainte venait d’être déposée contre les forces de l’ordre pour viol".

Cette atteinte sexuelle présumée aurait été commise sur une jeune femme de 22 ans, la semaine dernière, dans un quartier populaire de Nouméa. La victime a déposé plainte, et les associations d'aide aux victimes ont été saisies de l'affaire.

Le FLNKS "lance un appel aux autres victimes afin qu’elles ne se sentent pas seules, et qu’elles sachent que nous sommes prêts à les accompagner dans tous les processus judiciaires à commencer par le dépôt de plainte. Sachez que vous n’êtes pas seules alors ne le restez pas".

Le procureur de la République en Nouvelle-Calédonie doit communiquer sur cette affaire dans la journée