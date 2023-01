Une unité de la police pour lutter contre les atteintes aux biens

En net recul pendant la crise sanitaire, les vols, dégradations et cambriolages connaissent un regain d'intensité depuis quelques mois. Focus sur l'unité de la police nationale, chargée de lutter contre ces atteintes aux biens.

Natacha Cognard •

Beaucoup l'ignorent mais la police nationale dispose, depuis dix ans, d'une brigade dédiée spécialement aux atteintes aux biens. L'unité compte quatorze enquêteurs, tous officiers de police judiciaire.

Au contact de la population, les policiers échangent, observent et identifient d’éventuels suspects. "Si notre présence peut éviter que les jeunes fassent des bêtises, confie le brigadier-chef Ludovic Terrat. Pendant les vacances scolaires, il y a une augmentation des délits. Une présence sur le terrain dissuade un peu les délinquants."



Les vieilles voitures prises pour cibles

Et ce ne sont pas les affaires qui manquent. Chaque année, on recense plus de 350 vols de voitures ou tentatives de vol. "Les vieilles voitures sont plus ciblées, parce qu'elles n'ont pas d'anti-démarrage. Les individus ne vont pas hésiter à casser les fenêtres et toucher les fils du Neiman de la voiture", explique le commandant Maxime Draillard, chef de l’unité "atteintes aux biens" à la police nationale.

Le commandant en profite pour livrer quelques conseils : ne pas laisser les clés sur la table de la maison ou dans le sac à main. Car en cas de cambriolage, ces effets seront les premiers embarqués par les voleurs. "Ce n'est pas forcément cela qu'ils vont voler au départ, mais ce sera une opportunité après pour repartir et sortir vite de Nouméa."



Beaucoup de mineurs délinquants

Les voleurs de voiture sont très souvent âgés de moins de 18 ans. Ils agissent en bande et utilisent les véhicules volés pour remonter en brousse, sur la côte Est principalement.

Principales destinations : "Canala-Thio", indique Maxime Draillard. "Parfois, on a toute la fratrie : les petits cousins qu'on a eus il y a vingt ans et qu'on retrouve maintenant, malheureusement."

Dans les affaires d’atteintes aux biens, la police nationale est aidée par la gendarmerie. Presqu'une affaire sur deux est élucidée pour les vols de voiture.

Le reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Laura Schintu