Université de la Nouvelle-Calédonie : zoom sur le premier concours de talents

Quelques notes de piano, des accords au saxo, un final en mots, avec une composition originale créée durant le confinement Margareta a remporté le premier prix du concours de talents de l’UNC, dans la catégorie « musique et chanson ».

J’ai arrêté les études de musique parce que je manquais de temps pour l’université. Ma vidéo parle beaucoup du temps puisque pendant le confinement, on était un peu stressé par les examens (...) Et cela m’a permis de me ressourcer, de reposer mes bases et de partager.

Margarita Carret-Amiot, étudiante en première année CUPGE à l’UNC