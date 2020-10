Vers une réduction des inégalités homme femme en entreprise

Voilà plusieurs mois que des travaux ont été engagés sur une loi du pays, relative à l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes. La direction du travail et de l’emploi a présenté ce jeudi, les grands axes de cet avant-projet.

Mathieu Ruizbarraud, Lizzie Carboni et Kaio Tui (AM) •

©Kaio Tui / Ncla1ere

Texte et outils

©Kaio Tui / Ncla1ere

Congé parental

©Mathieu Ruiz-Barraud / Ncla1ere

Il existe déjà un congé parental en Nouvelle-Calédonie, mais comme il n’est pas rémunéré, il est peu utilisé. Là, c’est donner aux entreprises, les moyens de négocier en entreprise, au-delà du cadre légal au sein duquel la Cafat intervient - Magda Bonnal-Turaud, directrice de la DTE.

Avant projet de loi du pays

Le chiffre est édifiant. En 2019, une femme est en moyenne payéede moins qu’un homme sur le territoire. Pour certains secteurs, l’écart est encore plus important, comme pour les professions libérales. Lorsque monsieur gagnepar an… madame ne touchera queLes femmes sont également sur-représentées dans les emplois les moins rémunérés. Et pourtant, elles représentent les deux tiers des diplômées dans des études supérieures en 2019. Si le cadre législatif pour l’égalité professionnelle existe en Nouvelle-Calédonie, pour la direction du travail et de l’emploi (DTE), il faut aller plus loin assure Aline Vulin, chef du secteur juridique de la DTE.« Le cadre législatif sera complété d’un texte, mais également accompagné d’outils. C’est-à-dire d’une charte relative à l’égalité professionnelle, qui pose des engagements pour les entreprises et des objectifs. C’est une proposition de charte. On propose aussi des outils pour les entreprises, pour évaluer le niveau d’égalité ».Parmi les possibles avancées, le congé parental. Pour l’instant, la naissance d’un enfant n’éloigne que la maman de l’entreprise dans. Le papa lui, continue à travailler dans. Le texte envisage une adaptation du congé maternité pour les naissances prématurées, l’autorisation d’absence pour les rendez-vous médicaux ou encore la réduction d’une heure de temps de travail pour les femmes enceintes.Des lois qui doivent être modifiées et modernisées, mais c’est aussi la culture d’entreprise qui doit être revue.Une charte devrait être rédigée, elle devrait venir compléter l'avant-projet de loi du pays. Elle aura pour objectif d’être signée par chaque entreprise, afin de travailler sur le recrutement, l’évolution de carrière ou encore l’accès aux plus hautes responsabilités pour les femmes.