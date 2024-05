VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie : "La totalité de la ville de Nouméa est sous contrôle de l'État", selon le haut-commissaire

Vingt jours après le début des émeutes, les forces de l'ordre ont déblayé l'ensemble des quartiers de Nouméa. Une annonce faite à Riviere-Salée par Louis Le Franc, le haut-commissaire de la République.

À Rivière-Salée, quartier populaire au Nord de Nouméa, de nombreux commerces et incendies ont été détruits depuis le début des émeutes, notamment, la médiathèque ou le lycée Petro Attiti. C'est d'ailleurs au-dessus de ce lycée qu'un hélicoptère Puma a volé, ce vendredi, avec à son bord un équipage du RAID. Dernier bastion tenu par la CCAT, le quartier de Rivière-Salée a vécu une importante intervention des forces de l'ordre, ce 31 mai. Suite à cette opération d'envergure, le haut-commissaire a annoncé que "la totalité de la ville de Nouméa est sous contrôle de l'Etat."

A lire ici : Intervention des forces de l'ordre à Rivière-Salée, dans le Nord de Nouméa

"Des moyens très importants ont été engagés pour réussir cette opération", confirme le haut-commissaire à l'issue de l'opération de sécurisation de Rivière Salée. Selon lui, le RAID a pu intervenir au "point haut", là où se situaient les "équipes de la Cellule de coordination et d'action de terrain (CCAT) , qui était postée en observation et en situation offensive."

Intervention massive des forces de l'ordre à Rivière-Salée, le 31 mai 2024. • ©DR

Une douzaine d'interpellations

Aux abords du lycée Petro Attiti détruit, "il a fallu une intervention combinée du RAID et du GIGN en raison du danger de cette intervention", indique le haut-commissaire. Pas moins de "quatre escadrons de gendarmerie mobile et d'unités de force mobile étaient là pour ouvrir l'itinéraire vers ce point sensible (...) il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre". Et de confirmer : "une douzaine d'interpellations ont eu lieu."

À l’issue de cette journée intense pour les habitants du quartier, le haut-commissaire conclut : "C'était le dernier quartier sous le contrôle de la CCAT, ce n'est plus le cas !"

Dans un communiqué publié vendredi en début de soirée, le haut-commissariat précise que "Grâce à la mobilisation des équipes de la sécurité civile et au soutien des entreprises privées, le rétablissement de la circulation avance, comme dans la commune de Païta ou il est désormais possible de circuler dans les deux sens. La nuit dernière, 39 barrages ont pu être nettoyés dont 12 dans le quartier de Portes-de-Fer".