VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie: les premiers vols Aircal ont décollé pour les îles

Après plus de trois semaines d'arrêt forcé, les vols Aircal ont repris. Ce mercredi 5 juin, de nombreux passagers ont pu rejoindre leur île. Mais l'attente fut parfois longue à l'aérodrome de Magenta, à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Après plus de trois semaines à Nouméa, les habitants de Lifou retrouvent leur île et de leur cocon familial, ce mercredi 5 juin. "Tout le monde avait le sourire en descendant de l'avion", commente une habitante de l'île. "J'ai hâte de retrouver mes enfants", dit une autre. Quelques heures avant, pour leur embarquement à Magenta, seuls les passagers inscrits sur ces listes rentraient dans l'aérodrome. " Ils nous laissent attendre dans les voitures et venir que pour l'enregistrement", concède une passagère qui verra son vol décaler de trois heures à cause du mauvais temps.

Certains cherchent des informations mais trouvent les agences fermées. " Je suis allé à la Vallée du tir, l'agence était fermée, j'ai essayé de prendre des billets, d'avoir le programme, mais je ne peux pas. On fait comment ", questionne Alban, habitant de Mare.

Vente de billets

" La vente de billet est opérationnelle depuis hier", répond Marion Gentelet, la responsable commerciale d'Aircal. Seulement, nos agences sont fermées donc pour prendre un billet, il y a deux solutions : le site internet qui reste à privilégier, sinon notre centre d'appels téléphonique au 25.21.77, sachant que l'attente est relativement longue."

Les émeutes ont impacté plus de 600 vols. À ce jour, seules quelques centaines de passagers se sont manifestées. Ceux qui le souhaitent peuvent encore le faire. En effet, pour le moment, Aircal organise une rotation sur chaque île par jour.