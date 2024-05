VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie : pour circuler, choisissez entre les options taxi, vélo ou bateau

En cette période troublée, les options de déplacement sont limitées. Entre carburant rationné et arrêt des transports en commun, de nombreux Calédoniens sont contraints de s'adapter. Ne restent souvent que les taxis qui viennent de reprendre leur activité, la marche ou le vélo.

Difficile de circuler en Nouvelle-Calédonie depuis deux semaines. Et pas seulement à cause des barrages.

Depuis le début de la crise le 13 mai dernier, les transports en commun sont à l’arrêt. À ce jour, pas de date avancée pour la reprise des bus. Et ceux qui possèdent une voiture n’ont plus d’essence ou l’économisent pour des urgences.

Le retour des taxis

Depuis le 28 mai, les taxis ont repris une activité, mais elle reste partielle. Pour aller faire des courses ou des formalités administratives, les taxis sont pour l’instant les seuls à proposer un service de transport routier, de 7 h à 17 h, et uniquement dans des zones sécurisées.

Ressortir son vélo

En ces temps de crise, les Calédoniens sont nombreux à favoriser la marche à pied et pour certains le vélo. Depuis sa réouverture il y a quelques jours, l’un des magasins de cycles de Nouméa voit affluer des clients qui veulent troquer leur véhicule contre leur deux-roues souvent remisé depuis la crise Covid. Plutôt que de faire des heures de file d’attente dans les stations-service ouvertes. La réparation des bicyclettes représente désormais l’activité principale de ce commerce.

En bateau

Les transports en commun restent suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour les habitants de l’agglomération, la province Sud met toujours à disposition une navette maritime gratuite entre Nouméa, Boulari et le Vallon-Dore. Attention, la mairie du Mont-Dore invite les usagers à se tenir régulièrement informés des horaires qui peuvent varier suivant la taille des bateaux.