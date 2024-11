VIDÉO. En difficulté, la FOL pourrait ne plus accueillir d'enfants en situation de handicap

La Fédération des oeuvres laïques est en difficulté financière. Depuis vingt ans, elle accueille des centaines d’enfants en situation de handicap, dans toutes ses activités de loisirs. Mais depuis le début de la crise en mai dernier, elle n’a plus de subventions. Après avoir réduit son offre, la FOL pourrait être contrainte de stopper cette prise en charge.

Joachin est heureux de passer une journée à la plage, entouré de ses copains et ça se voit. Jeanne Russel, animatrice du centre aéré de la FOL ne le quitte pas des yeux. Car à l’âge de trois ans, il a été diagnostiqué hyper actif. “Je le connaît depuis tout petit. Je connais ses attentes et ses besoins, je le cadre bien. Quand il était petit, il était un plus nerveux et là, il a bien évolué”, raconte l’animatrice.

Prendre en compte la différence

Elle veille également sur Maaki, 4 ans, atteint d’un trouble du langage. Malgré leurs handicaps, les deux enfants participent aux mêmes activités que tous les autres, mais avec un animateur dédié. C’est le principe même des centres de loisirs estampillés FOL. “Les messages qui sont passés, c’est de prendre en compte la différence. Pour que tous les enfants grandissent avec la conscience que même si l’autre est différent, on doit avancer tous ensemble”, révèle Cécile Ismaël-Frenold, coordinatrice et formatrice handicap, à la FOL.

"On place encore des familles, en situation de précarité"

Une mission, désormais menacée. Malgré la convention signée en début d’année avec le gouvernement, la FOL n’a jamais touché les 10 millions de francs nécessaires, pour financer ses activités de loisirs pour les enfants en situation de handicap. “On maintient un service minimum sur l’été, mais dès la rentrée on va devoir arrêter, si l’on a pas de garantie d’un soutien des collectivités. Notre cri d’alerte, c’est de dire qu’aujourd’hui, dans la situation dans laquelle on est, on place encore des familles et citoyens calédoniens en situation de précarité”, regrette Jean-Brice Peirano, directeur de la FOL.

En vingt ans, la FOL a accueilli plus de 5 000 enfants en situation de handicap. Et malgré cela, c’était encore insuffisant pour répondre à la demande. Maaki et Joachin, pourront-ils bénéficier du dispositif l’an prochain ? La balle est dans le camp du gouvernement.