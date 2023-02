VIDEO. Entre projets, impro et "seum", les étudiants parlent de leur Saint-Valentin

Le 14 février, une date particulière pour la plupart des couples. La Saint-Valentin, fête des amoureux, peut sembler un peu vieillote pour certains. Elle conserve tout de même une belle cote de popularité, y compris auprès des jeunes Calédoniens.

Aurélien Pol et Franck Vergès (Françoise Tromeur) •

L’université, sa vue face à la mer, le charme de ses flamboyants… Un paysage de choix pour la Saint-Valentin. Mais encore faudrait-il que les amoureux soient au courant ! "Pour l’instant, on n’a rien prévu. Je ne savais même pas que c’était mardi. On va improviser, je pense", avouait un jeune homme croisé (en couple) devant la fac il y a quelques jours.

"Je ne paie rien !"

Improviser la Saint-Valentin ? Pour ce groupe d'étudiantes, pas question. "Depuis trois ans, on fête la Saint-Valentin, confie l'une d'elle. Mais moi, je ne paie rien !" D’autres ont beaucoup moins hâte, comme les centaines de célibataires du campus, dont certains ont leur petite excuse pour le 14 février. "Peut-être juste un paquet de chips devant Netflix", lance l'un.

"Penser aux études !"

"C’est juste un jour où il faut dépenser de l’argent", répond un autre. "Vu qu’on va à l’université, on va surtout penser aux études !", déclare un troisième, d'humeur studieuse. Quant à cette jeune femme, elle reconnaît : "Je serai contente de voir plein de couples, même si c’est vrai, ça me fout un peu le seum. Mais bon !" Cette fête fait vibrer, et que les célibataires gardent espoir. La Saint-Valentin reviendra l’an prochain. Pour sûr, d’autres histoires d’amour s’écriront sur les bancs du campus.