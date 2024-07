VIDÉO. Législatives 2024. Paroles d'électeurs calédoniens après le second tour

Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tjibaou vont s'envoler pour Paris. Ils siégeront parmi les 577 députés à l'Assemblée nationale. Réactions d'électeurs calédoniens après leur élection.

Les électeurs ont choisi Emmanuel Tjibaou et Nicolas Metzdorf pour les représenter à l'Assemblée nationale. Deux députés issus des deux grandes tendances politiques du pays. "Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de député indépendantiste", rappelle un habitant. "Il y a eu en 1986, il y en a qui n'étaient pas nés à cette époque."

"Ça reflète le pays"

"On en a deux, un qui est sénateur et l'autre qui est député. Je crois qu'on va être plutôt bien écoutés en Métropole", réagit un autre. "On est assez satisfaits, ça reflète le pays. On est à l'équilibre." Ils espèrent que l'élection d'un indépendantiste et d'un loyaliste au Palais-Bourbon va faire bouger les choses.

"Un vote mitigé"

À l’inverse, cet électeur décrit "un vote mitigé. J'aurais préféré que tout soit comme la première circonscription", avec deux députés loyalistes. "Cela dit, pour la seconde circonscription, le candidat a l'air assez modéré. Avec un peu de chance, le dialogue sera possible. Contrairement à la concurrente de la première circonscription, qui avait l'air assez butée dans ses propos", trouve-t-il.

L'espoir de "l'apaisement"

Une jeune automobiliste confie ses attentes. "M. Metzdorf avait parlé de dialogue, j'espère qu'il va tenir compte de ça, ainsi que M. Tjibaou. J'espère que ça sera dans l'intérêt de tous les Calédoniens, et dans l'intérêt du peuple premier." Ce monsieur y va aussi de son souhait : "J'espère que les votes vont dans le sens de l'apaisement. Ce pays mérite le calme, et le retour à la concertation entre les différentes forces politiques."

