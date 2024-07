Élections législatives 2024. Victoire d’Emmanuel Tjibaou dans la seconde circonscription, la Nouvelle-Calédonie a un député indépendantiste

Dans la deuxième circonscription, le second tour des législatives confirme le premier. Emmanuel Tjibaou, qui ne s'était jamais présenté à une élection, devance largement le candidat du Rassemblement et des Loyalistes Alcide Ponga. Il devient le premier député indépendantiste de Nouvelle-Calédonie depuis 1986.

Son entrée officielle en politique s’avère un succès retentissant. D’après les résultats des urnes ce dimanche soir, Emmanuel Tjibaou, directeur de la culture pour la province Nord, est élu à l’Assemblée nationale pour y représenter la seconde circonscription. Le fils quadragénaire de Jean-Marie Tjibaou devient le premier député indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie depuis 1986.

Malgré le découpage électoral souvent contesté

L’enfant de Hienghène, personnalité emblématique, l'emporte face à Alcide Ponga, président du Rassemblement soutenu par le groupe Loyalistes. Une victoire d’autant plus notable que la deuxième circonscription était réputée impossible à prendre par un indépendantiste, au vu du découpage électoral datant de Charles Pasqua au ministère de l’Intérieur, justement en 1986.

Après le Sénat

Un changement marqué par une impressionnante mobilisation des électeurs, sur fond de la plus grande crise en Calédonie depuis les années quatre-vingt. Il intervient moins d’un an après l’accession au Sénat de Robert Xowie, premier indépendantiste calédonien à y siéger. Emmanuel Tjibaou, candidat sous l’étiquette Indépendantistes et nationalistes, a pour suppléante Amandine Darras, élue FLNKS de l'assemblée provinciale Sud.

