Élections législatives 2024 en Nouvelle-Calédonie. Les résultats officiels du premier tour résumés en 9 chiffres

Au lendemain du premier tour qui s'est joué dimanche 30 juin, les résultats des élections législatives ont été proclamés ce lundi, en Nouvelle-Calédonie. Alors que les électeurs des deux circonscriptions ont rendez-vous dimanche prochain pour le second tour, NC la 1ère s'arrête sur neuf chiffres du scrutin.

Le nombre de candidats à la députation passe de dix-huit à quatre. Deux duels vont avoir lieu le week-end prochain : un dans chaque circonscription calédonienne. À quoi s'attendre ? Regard sur les résultats officiels du premier tour, proclamés ce lundi à Nouméa.

"Grâce au travail des mairies et des forces de sécurité intérieure, le scrutin s’est déroulé dans son immense majorité sans encombre et de façon sécurisée", confirme le haut-commissariat à cette occasion. Seuls les électeurs de Houaïlou n’ont pas pu voter, l’accès à la mairie ayant été bloqué par les émeutiers."

1 946 voix d'écart entre Nicolas Metzdorf et Omayra Naisseline

Dans la première circonscription, Nicolas Meztdorf a pu compter sur 22 316 électeurs (c'est 39,81 % des suffrages exprimés). Des soutiens concentrés sur Nouméa puisque la ville amène 22 167 suffrages au candidat soutenu par les Loyalistes et le Rassemblement. Alors que les quatre communes insulaires lui ont accordé moins de 400 bulletins.

À l’inverse, Omayra Naisseline, candidate Indépendantistes et nationalistes (36,34 % des suffrages exprimés), fait le plein aux Loyauté : sur son île de Maré, à Lifou où elle siège comme élue de la province et à Ouvéa, ainsi que sur l'île des Pins. Tout ça représente 13 210 voix insulaires, alors que les électeurs nouméens ont été 7 160 à la soutenir.

Résultats de la première circonscription, premier tour des législatives 2024 (1/3) • ©NC la 1ère

Résultats de la première circonscription, premier tour des législatives 2024 (2/3). • ©NC la 1ère

Résultats de la première circonscription, premier tour des législatives 2024 (3/3). • ©NC la 1ère

13 364 votes pour les autres candidats de la première circonscription

Tous les deux ont raflé plus des trois quarts des suffrages exprimés (42 686) dans cette circonscription. Les dix autres candidats ont dû se partager les 13 364 qui restaient. Un enjeu essentiel du second tour est la façon dont ces voix vont se reporter. Surtout les 5 791 qui sont allées à Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble), les 2 731 réunies par Veylma Falaeo (Eveil océanien), les 2 562 de Simon Loueckhote (Rassemblement national) et aussi les 1 229 de l'indépendantiste Muneiko Haocas.

5 888 voix d'écart entre Emmanuel Tjibaou et Alcide Ponga

Dans la deuxième circonscription, Emmanuel Tjibaou se présentait pour la première fois. Le natif de Hienghène, candidat Indépendantistes et nationalistes, a concentré 32 926 suffrages (44,06 %). Les trois quarts (24 527) viennent des communes de Brousse. Les trois villes de l'agglomération nouméenne lui amènent 8 399 votes.

À l’inverse, le président du Rassemblement, soutenu par les Loyalistes, a convaincu 27 038 électeurs (36,18%). Dont les deux tiers (18 050) lui arrivent de Dumbéa, du Mont-Dore et de Païta.

14 774 votes pour les autres candidats de la deuxième circonscription

Tous les deux concentrent les quatre cinquièmes des suffrages exprimés (59 964). Les quatre autres candidats se répartissent 14 774 voix. Parmi elles, 8 906 électeurs ont choisi Milakulo Tukumuli, président de l'Eveil océanien, ce qui lui accorde un rôle majeur pour le report des votes au second tour. Comme, dans une moindre mesure, Gérard Poadja de Calédonie ensemble, qui a obtenu 3 946 soutiens. Les indépendantistes Luther Voudjo et Ronald Frère en ont eu 1 114 et 808.

Résultats de la deuxième circonscription, premier tour des législatives 2024 (1/2). • ©NC la 1ère

Résultats de la deuxième circonscription, premier tour des législatives 2024 (2/2). • ©NC la 1ère

222 114 électeurs sur la liste générale

Dimanche 30 juin, 222 114 personnes étaient appelées à voter aux législatives, un scrutin qui n'a pas de restriction du corps électoral en Calédonie. Le nombre d’inscrits se divise entre 97 163 personnes dans la première circonscription et 124 951 dans la deuxième circonscription.

60,02 % des électeurs ont voté

Pour calculer le taux de participation, on compare le nombre de votants au nombre d'inscrits. Dimanche, 133 305 électeurs ont glissé ou fait glisser un bulletin dans l'urne. Ça représente une participation de 60,02 %. Du jamais vu depuis les législatives de 2007. Il y a deux ans, le taux de participation au premier tour a été de 32,5 %, soit une différence d'environ 28 points.

Avec 56 916 votants dans la première circonscription, le taux de participation 2024 est ramené à 58,58 % des électeurs. Avec 76 389 votants dans la deuxième, il passe à 61,14 %.

73,88 % de participation à Kaala-Gomen

La municipalité du Grand Nord décroche la palme de la mobilisation. 73,88 % des électeurs ont voté, à Kaala-Gomen. Mais cette participation massive est loin d'être une exception. On la retrouve partout, que la commune soit à tendance indépendantiste ou non indépendantiste. Traduction : toutes opinions confondues, les électeurs tenaient à s'exprimer. Voyez plutôt :

73,68 % à Moindou et Hienghène

73,13 % à Farino

72,39 % à Poya

70,46 % à Voh

69,39 % à Pouembout

69,12 % à Canala

68,93 % à Poindimié

68,79 % à La Foa

68,7 % à Boulouparis

68,4 % à Bourail

68,06 % à Koné

66,6 % à Touho

66,22 % à Koumac

66,13 % à Ouégoa

65,23 à Sarraméa %

64,81 % à l'île des Pins

64,19 % à Maré et Poum

63,13 % à Païta

62,89 % à Kouaoua

61,78 % à Dumbéa

60,67 % à Lifou…

88 809 abstentionnistes

Ils sont l'un des enjeux, à l'approche du second tour. Comment motiver et convaincre les électeurs qui n'ont pas voté ce dimanche ? Ils ont été 88 809, soit un taux d'abstention juste en dessous des 40 %. On compte 40 247 abstentionnistes dans la première circonscription et 48 562 dans la deuxième.

3 766 électeurs de Houaïlou

Rappelons aussi que parmi les électeurs qui n'ont pas voté au premier tour, il y a les 3 766 inscrits de Houaïlou qui ont été dans l'impossibilité de le faire. Pourront-ils le faire dimanche ? Il faudrait alors compter avec les votants de cette commune à majorité indépendantiste.