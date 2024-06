Elections législatives 2024 en Nouvelle-Calédonie. Cette fois candidat dans la première circonscription, Nicolas Metzdorf mène devant Omayra Naisseline (résultats provisoires)

Comme en 2022, le non-indépendantiste Nicolas Metzdorf termine le premier tour des législatives en tête, face à un candidat indépendantiste. Mais cette fois, c'est dans la première circonscription de la Nouvelle-Calédonie, face à Omayra Naisseline, et dans un contexte exceptionnel à la fois de grave crise et de très forte participation.

Cinq communes dont il fallait convaincre les électeurs. Dans quatre d’entre elles, à savoir l’île des Pins et les Loyauté, la candidate Indépendantistes et nationalistes Omayra Naisseline est arrivée en tête de ce premier tour. Mais les yeux sont toujours braqués sur la masse conséquente des électeurs nouméens et dans la principale ville calédonienne, c’est Nicolas Metzdorf qui mène, loin devant elle : 53,6 contre 17,3 %.

À l’échelle de toute la première circonscription, le président de Générations NC, 36 ans, soutenu par les Loyalistes et le Rassemblement, a obtenu ce dimanche 39,7 % des suffrages exprimés. Contre 36,3 % à Omayra Naisseline, 38 ans. Le député sortant, Philippe Dunoyer de Calédonie ensemble, apparaît en troisième position mais avec 10,3 %, il doit s’arrêter là.

Deux ans après

En 2022 déjà, Nicolas Metzdorf se lançait dans la course des législatives (son portrait, ici). C’était alors dans la seconde circonscription, où il était encore maire de La Foa. Au premier tour, il obtenait 33,7 % et déjà, il se retrouvait dans un duel bloc contre bloc avec un indépendantiste. En l’occurrence Gérard Reignier et ses 32,77 %. On saura dimanche prochain si le député réintégrera le Palais-Bourbon. Mais d'ores et déjà, le premier tour se distingue par un impressionnant taux de participation, d'environ 60 % sur l'ensemble de la Calédonie.

"La victoire de trois choses"

En attendant le tour suivant, "on est satisfaits", a résumé Nicolas Metzdorf dans l’édition spéciale de NC la 1ère, cette nuit. "C’est la victoire de trois choses. La victoire d’une ligne politique ferme sur la question des émeutes", a-t-il énuméré. "La victoire d’une stratégie politique, qui est celle de l’union avec les autres partis non indépendantistes, et notamment le Rassemblement d’Alcide Ponga. Et c’est, quelque part aussi, la victoire d’un travail à l’Assemblée nationale de deux ans."

Nicolas Metzdorf y a été, notamment rapporteur du projet de loi constitutionnelle pour l'ouverture du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Le texte au cœur de l'opposition qui a plongé le Caillou dans la violence, à la mi-mai.

"Ce résultat reflète le paysage politique"

Pour Omayra Naisseline (dont le portrait est à retrouver là), ce résultat "reflète le paysage politique du pays". Rappelons que la candidate, élue Dynamique autochtone-LKS et troisième vice-présidente de la province îles, est conseillère du groupe UC-FLNKS et Nationalistes au Congrès.

Douze candidats

Douze candidats étaient alignés dans la première circonscription. Veylma Falaeo de l’Eveil océanien fait 4,9%. Simon Loueckhote, porté par le Rassemblement national, obtient 4,6%. Suivent Muneiko Haocas du MNIS (2,2%), Juanita Angexetine (0,6%), Cédric Devaud (0,4%), Pierre-Henri Cuénot (0,3%), Thomas Nasri (0,3%), Germaine Nemia-Bishop (0,1%) et Manuel Millar (0,1%).

