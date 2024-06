Elections législatives 2024 en Nouvelle-Calédonie. Duel symbolique au second tour entre Emmanuel Tjibaou et Alcide Ponga dans la deuxième circonscription (résultats provisoires)

Qui pour succéder à Nicolas Metzdorf comme député dans la deuxième circonscription de Nouvelle-Calédonie ? Ce dimanche, le premier tour des législatives anticipées y a placé en tête l’indépendantiste Emmanuel Tjibaou, qui ne s’était jamais présenté à une élection et a obtenu 44 %. Il devance le non-indépendantiste Alcide Ponga, président du Rassemblement soutenu par les Loyalistes, qui obtient 36 %. Après ce vote sur fond de grave crise, marqué par une très forte participation, tous deux ont rendez-vous dans les urnes dimanche prochain.

Face à face, deux personnalités très symboliques qui incarnent chacune un bloc. Dans la deuxième circonscription, le second tour des législatives anticipées se jouera dimanche prochain entre Emmanuel Tjibaou et Alcide Ponga. L'un, âgé de 47 ans, qui se présente pour la première fois à une élection, est fils du leader indépendantiste signataire des Accords de Nouméa (son portrait, ici). L'autre, âgé de 49 ans, préside le parti historique qu’est le Rassemblement et il est issu d’une famille qui défend de longue date le maintien de la Calédonie dans la République (son portrait, là).

Six candidats

Ce 30 juin, Emmanuel Tjibaou a devancé les cinq autres candidats en obtenant pas moins de 44 % des suffrages exprimés, avec l'étiquette "Indépendantistes et nationalistes". Le directeur de la culture en province Nord, originaire de la tribu de Tiendanite, a été porté par les électeurs de sa commune, Hienghène, à 96,8 %. Il est par ailleurs en tête à Belep, Boulouparis, Canala, Kaala-Gomen, Koné, Moindou, Ouégoa, Pondimié, Ponérihouen, Pouébo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté. Et même à Kouaoua dont Alcide Ponga est le maire.

Alcide Ponga l'a en revanche emporté dans les trois gros morceaux de la circonscription, à savoir les villes du Grand Nouméa que sont Dumbéa, le Mont-Dore et Païta. Il menait aussi à Bourail, Farino, Koumac, La Foa. Le président du Rassemblement, soutenu par les Loyalistes est néanmoins deuxième de ce premier tour avec 36 % des voix.

Pas de vote à Houaïlou

À noter l’absence de résultat sur la commune de Houaïlou, où les électeurs ont tout simplement été empêchés de voter. Ces législatives interviennent en effet alors que la Calédonie se débat depuis sept semaines avec les violences engendrées par une véritable crise insurrectionnelle. De quoi rendre encore plus impressionnant le taux de participation : malgré d'innombrables contraintes, 60 % des électeurs sont allés voter.

Invités dans l'édition spéciale de NC la 1ère, les deux candidats du second tour ont salué la mobilisation des électeurs.

La réaction d'Emmanuel Tjibaou.

La réaction d'Alcide Ponga.

Milakulo Tukumuli, président de l’Eveil océanien et défenseur d’une troisième voie, ne se qualifie pas pour le second tour avec 11,9 %.

Sa réaction.

Gérard Poadja, de Calédonie ensemble, obtient 5,3 %. Enfin, Luther Voudjo du MNIS est à 1,5 % et Ronal Frère ferme le ban à 1,1%.

