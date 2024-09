VIDEO « On a tous le même soleil » : quand une reprise d’écoliers de Nouvelle-Calédonie émeut la toile.

"Soleil" est le titre d'une chanson de l'artiste Grégoire, sortie en 2010. Reprise par des élèves d’une école primaire de Tuband, à Nouméa, le clip créé le buzz sur internet. Le clip relayé par la direction de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie s'approche des 200 000 vues. Le projet, lui, était initialement prévu pour redonner de la cohésion aux classes lors de la reprise de l'école.

Des paroles qui font mouche. Réécrites par les élèves de l’école Eloi-Franc avec l’aide de leurs enseignants. "Le projet initial était de créer une chanson pour faciliter notre arrivée dans l’établissement et nous changer les idées après les événements que l’on a connus", explique Louis Waishetine, professeur des écoles et réalisateur du clip.

"On était ensemble"

Des élèves venus de l'école Guy Champoreau, vandalisé pendant les émeutes et qui confirme une joie d’être ensemble. "Ça m’a apporté un peu de réconfort, confirme l’un des petites chanteuses. Chez moi, j’entendais des explosions, et cela ne me faisait pas de bien. (Avec ce projet), on était ensemble et ça m’a fait du bien."

Mais personne ne s’attendait à un tel succès sur le Net. Ce sont 200 000 personnes, aux quatre coins du monde, qui ont visionné ce clip.

Auteur de la chanson originale, l’artiste Grégoire a même envoyé un message de félicitations aux enfants.