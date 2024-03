VIDÉO. Sécurité routière en Nouvelle-Calédonie : comment s'assurer des pneus en bon état

Les contrôles routiers menés ce lundi après-midi par la gendarmerie à Tontouta et à Voh ciblaient la conformité des pneus, alors que la Nouvelle-Calédonie connaît une météo pluvieuse. Etat des lieux, et conseils précieux.

Le contrôle entraîne le constat. Trop de véhicules roulent avec des pneus en mauvais état.

L'usure

Posté ce lundi après-midi dans le village de Tontouta, un gendarme le disait à un automobiliste : les témoins d'usure bien visibles indiquaient la non-conformité de ses pneus. "Et vous avez un problème, a-t-il ajouté, vous [les] usez sur l’intérieur du pneu. Vous avez sûrement un problème de parallélisme, mais vos pneumatiques ne sont plus corrects depuis un moment, déjà."

Les conséquences

La même opération se tenait en province Nord, à Voh. “On est en période de pluie et on s’aperçoit que beaucoup de gens roulent avec des pneus lisses", explique le capitaine David Roussel, en charge de la sécurité routière à la gendarmerie. Le risque, moins d'adhérence à la route et un mauvais freinage. "On va se retrouver avec des phénomènes d’aquaplaning, de perte de contrôle, avec des face à face notamment, et des véhicules qui terminent dans le fossé.”

L'infraction

La circulation d'un véhicule avec des "bandages pneumatiques ne présentant pas des sculptures apparentes sur toute leur surface de roulement" (en substance, des pneus lisses) représente une infraction à 15 000 F. Et en cas d'accident, l'état d'usure risque de jouer aux yeux de l'assurance.

L'équilibrage

Comment faire pour garantir des pneus sûrs, et préservés le plus longtemps possible ? Quand ils sont neufs, il faut d'abord procéder à leur équilibrage. “Pour la longévité du pneu, pour le confort du pilote, c’est très important”, insiste Jean-Manuel Agullo, responsable d'un garage à Nouméa. Ça aide aussi à préserver ses amortisseurs.

La vitesse

Dans cette enseigne, on propose cinq marques de pneus différentes, allant du simple au double au niveau du prix. Sauf que le coût ne fait pas tout. Selon le professionnel, un automobiliste qui respecte les limitations de vitesse peut se contenter du premier prix. “Oui, il durera moins longtemps. Par contre, vous achetez deux fois plus cher un pneu Premium ? Vous ne ferez pas deux fois plus de distance avec.”

Les astuces

Avant d’aller chez un garagiste, chacun peut veiller à certains points. “Rien qu’en vérifiant la pression des pneus une fois par mois, vous pouvez allonger la durée de vie de votre pneu de 30 %", signale Jean-Manuel Agullo. "Le deuxième critère serait de regarder comment il s’use : la différence entre les pneus de devant et de derrière, ceux de gauche ou ceux de droite… Le troisième, ce serait de penser à permuter les pneus devant - derrière, en croisé, pour encore augmenter [leur] longévité.”

La pression

La gendarmerie le rappelle : non seulement il faut surveiller l'usure des pneus, mais aussi penser à les gonfler en fonction de l'usage. En cas de chargement plus lourd que d'habitude, par exemple un départ en vacances, il est recommandé de vérifier la pression et de consulter les préconisations du constructeur, avec des niveaux souvent différenciés pour les pneus avant et arrière.

Un pneu mal gonflé peut provoquer une mauvaise adhérence, augmenter le risque d’éclatement et faire consommer plus de carburant. Un pneu surgonflé accélère l’usure mais réduit aussi le confort de conduite : les imperfections de la route ne sont plus absorbées.