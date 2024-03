VIDEOS. "Ils pour elles", découvrez cinq portraits d’hommes qui s’engagent pour les femmes

Pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, NC La 1ère propose une programmation spéciale. Avec "Ils pour elles", découvrez cinq témoignages d’hommes qui continuent de s’investir aux côtés des femmes.

Artistes, président d’association ou encore agriculteur, cinq Calédoniens évoquent dans "Ils pour elles" leurs rapports aux femmes, la question de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes ou encore les violences faites aux femmes. Leur souhait : qu'il y ait une véritable évolution dans une société encore trop marquée par la prédominance masculine.

Philippe Coste, ancien professeur de sport et président de l'association "Les femmes et les enfants d'abord", œuvre dans les établissements scolaires pour la prévention contre les violences intrafamiliales. Pour l'ancien enseignant, "les inégalités en droits et les stéréotypes sexistes provoquent en bout de course les violences faites aux femmes." "En agissant contre les inégalités, on va pouvoir créer un monde meilleur où les femmes souffriront moins", espère-t-il.

