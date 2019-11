La violence à l’égard des femmes dénoncée en Calédonie

En cette Journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une centaine de personnes ont marché à Nouméa au nom du collectif Femmes en colère. Deux jours après la restitution du Grenelle dédié au sujet en Nouvelle-Calédonie, il demande des moyens immédiats.

A travers le monde, ce 25 novembre représente la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. En Nouvelle-Calédonie, ce matin, le collectif «Femmes en colère» est descendu une nouvelle fois dans les rues de Nouméa. A son appel, une centaine de personnes ont manifesté devant les institutions pour dénoncer les violences et demander descontre un fléau qui blesse et qui tue.«Aujourd’hui, nous ne voulons plus de paroles mais des actes et des moyens financiers pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes», ont martelé les membres et sympathisants du collectif. Des femmes, et des hommes, dont William Lecren a recueilli le ressenti ce matin. «Il faut libérer la parole et surtout,, qu'elles soient verbales, physiques ou sexuelles», lui a dit une participante.Aux yeux de la justice, deux Calédoniennes ont péri cette année sous les coups de leur compagnon, tous deux inculpés de meurtre par conjoint ou concubin.avait 29 ans. Cette habitante de Houaïlou a perdu la vie le 12 février. Une mort d'abord signalée comme un accident de voie publique, avant d'être attribuée à son compagnon et aux coups qu'il lui a «portés avec une extrême violence». L'homme a été interpellé début mars après avoir dû être recherché.avait dix-huit ans. Le 9 août, sa dépouille était retrouvée au Vallon-Dore cachée sous des branchages. L'enquête a montré que la lycéenne avait été violemment frappée et étranglée par son petit ami. Âgé de 21 ans, il a été arrêté le jour-même à Lifou, après avoir incendié sa maison et tenté de se poignarder.Le collectif Femmes en colère ajoute à ce bilan terrible la victime du meurtre survenu la nuit du 12 novembre à Azareu, sur la commune de Bourail. Et il y a tous les autres chiffres, à la fois imprécis - faute de statistiques récentes - et implacables.• En Calédonie,déclare avoir été victime d'agression physique par son conjoint ou son ex-conjoint au cours des douze derniers mois.a déjà subi une agression de type physique ou sexuelle.• Les violences intrafamiliales constatées ontsur les dix premiers mois de l'année...• Avec, la Calédonie concurrence même un département comme les Yvelines et son million et demi d’habitants., une dizaine d'hommes ont été placés en garde à vue pour de tels faits età l'égard des femmes étaient déférés dimanche au tribunal. «On a de l'ordre de 80 à 90 condamnés par mois et les faits se concentrent pour l'essentiel le week-end, à un moment oùest la plus importante», rappelait ce matin le procureur de la République, Alexis Bouroz, invité de la matinale radio.C'est dans ce contexte délétère qu'était restitué samedi le Grenelle local sur les violences conjugales. Les nombreux partenaires ont émis plusieurs vœux et recommandations, soitpour combattre ce fléau. Les violences envers les femmes érigées en grande cause territoriale, l'entrée en service du «téléphone grave danger», des appartements-relais, un foyer d'accueil d'urgence, un haut-conseil, une enquête...Ce matin, Isabelle Champmoreau a reçu une délégation du collectif Femmes en colère. La membre du gouvernement en charge de la famille et de la lutte contre les violences intrafamiliales a évoqué de nouveau lequi doit être présenté au Congrès l’année prochaine. De la Moselle, le petit cortège s'est ensuite rendu devant les grilles du haut-commissariat. Des manifestantes se sontau sol pour représenter les victimes des violences faites aux femmes, victime auxquelles un hommage a été rendu. Puis direction le Congrès où les représentants de la marche ont été reçus par le président, Roch Wamytan.• A Koné, lamarquait ce 25 novembre par toute une journée consacrée au. Un séminaire de discussion proposé jusqu'à 17 heures, à l'hôtel de province. D'autres actions, de sensibilisation, sont prévues dans les jours à venir. Comme despour les fédérations de femmes et des professionnels de santé. Ou dessur les violences pour les employés de KNS, à Vavouto.lance pour sa part une campagne afin de sensibiliser aux rapports sexuels forcés. Elle se traduit par trois affiches.• Citons encore la projection du film Une femme d'exception, de Mimi Leder le mardi 3 décembre à 18 heures, au Rex Nouméa. Une initiative du clubde Nouméa.