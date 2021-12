Violences diffusées sur les réseaux sociaux : de cinq ans de prison ferme à un an avec sursis pour les auteurs

Quatre personnes comparaissaient ce vendredi, devant le tribunal correctionnel de Nouméa, pour des violences survenues dans le quartier de Magenta à Nouméa en mars dernier. Des violences filmées, puis diffusées sur les réseaux sociaux récemment.

Lizzie Carboni (Alix Madec) •

La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Celle d’une jeune femme âgée de 20 ans, subissant des violences physiques. Une jeune femme prise à partie par un groupe d'autres jeunes dans le quartier de Magenta à Nouméa, en mars dernier, alors qu'elle rentrait d'un anniversaire.

Suite à la diffusion massive de cette vidéo sur les réseaux sociaux, quatre personnes, deux garçons et deux filles étaient présentés devant le tribunal correctionnel ce vendredi, en comparution immédiate.

Condamnations

Ils ont respectivement été condamnés à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour le premier, ainsi qu’une interdiction de port d’armes pendant 5 ans.

Le second prévenu a été condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, le troisième à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et enfin la quatrième, a été condamnée à 1 an de prison avec un sursis probatoire de deux ans, ainsi que 200 heures de travaux d’intérêts généraux.