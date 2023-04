Wallis-et-Futuna : fin de service pour le greffe du tribunal administratif

A partir du 16 avril, le greffe du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna fermera ses portes. Une décision entérinée par le conseil d’État après le constat de sa faible fréquentation.

Marguerite Poigoune (Noémie Dutertre) •

À cause de sa faible activité, le greffe au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna n’assurera plus une présence sur place. L’annonce a été faite le 5 avril dernier et la décision entérinée par le conseil d’Etat.

Requêtes transmises à Nouméa

Cependant, les services du tribunal administratif resteront accessibles. Les requêtes peuvent être déposées à l’accueil du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna, qui se chargera de les transmettre au greffe du tribunal administratif, à Nouméa.

Les particuliers pourront également utiliser le service Télérecours citoyens ou adresser leurs requêtes par voie postale, au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ( BP Q3, 98 851 Nouméa Cedex). Les audiences annuelles continueront à se tenir sur place.

Interview de Didier Sabroux, président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie