Wallis-et-Futuna : un père et son fils acquittés dans une affaire de meurtre

Un homme et son fils étaient jugés ce mercredi, au tribunal de Mata-Utu, pour la mort de leur voisin, tué en 2021. Alors que le ministère public avait requis quinze ans de réclusion criminelle, les deux accusés ont été acquittés. Un verdict rarissime.

Wallis et Futuna La 1ère •

Ce sont deux hommes libres, un père et son fils, qui ont quitté le tribunal de première instance de Mata-Utu, à Wallis-et-Futuna, ce 22 août. À la surprise générale, les deux accusés ont été acquittés par la Cour, alors que le ministère public avait requis quinze ans de réclusion criminelle.

"Nous ne nous attendions pas du tout à cet acquittement. Il s'agit quand même d'une affaire de meurtre. Nous remercions le ciel pour le sort qui a été décidé quant à ce père de famille", confie un membre de la famille, qui a assisté au procès. Les deux hommes sont sortis du tribunal sous les applaudissements de leurs proches.

La personnalité des accusés prise en compte

Les faits reprochés remontent à la nuit du 24 novembre 2021. Le père de famille se sentait menacé chez lui par son voisin. Il était accusé de lui avoir asséné un coup fatal.

La victime aurait succombé à quatre coups, avant que son corps ne soit déplacé par l'accusé et son fils, hors du lieu du crime. Ce sont des jeunes du village qui ont retrouvé le cadavre de la victime le lendemain.

"On est extrêmement satisfait de la décision qui a été rendue, salue maître Martin Calmet, leur avocat, à la sortie du procès. La Cour a tenu compte de la personnalité des accusés et surtout du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. On s'est battu pour rapporter la preuve de ces circonstances et de l'état d'esprit des mises en cause au moment où se sont déroulés les faits."

Pour l'avocat de la défense, "il appartiendra au procureur de la République de vérifier ou non s'il est en capacité juridique de pouvoir faire un appel de cette décision". "En tout état de cause, nous, on sera prêt si cette éventualité venait arriver."