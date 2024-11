Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en Nouvelle-Calédonie : une mission inédite

C’est la première fois, que les présidents des deux chambres parlementaires se rendent en même temps à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il sera question de reconstruction économique et d'accord politique. C’est en tout cas, ce que déclarent Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale et Gérard Larcher, le président du Sénat, dans un entretien, accordé au journal Le Monde ce weekend.

À situation exceptionnelle, mission exceptionnelle. C’est en effet la première fois, que les présidents des deux chambres parlementaires se déplacent en même temps, en Nouvelle-Calédonie. Une visite de trois jours, au programme chargé. Acteurs politiques, représentants coutumiers et syndicaux, forces de l’ordre et représentants de la justice, mais aussi Calédoniens… les rencontres seront nombreuses.

"Nous sommes là pour aider, avec humilité"

Selon Gérard Larcher, président du Sénat interrogé par nos confrères du journal Le Monde, “ce ne sera pas une énième mission (…) Nous sommes là pour aider, avec humilité”. “Il est légitime que les présidents des deux assemblées se mobilisent, pour la République et pour la Nouvelle-Calédonie”, renchérit de son côté la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. “Ce territoire très singulier, est aujourd’hui dans la République et nous devons être à ses côtés, pour qu’il invente son avenir”.

Pour cela, les deux parlementaires comptent apporter leurs compétences pour définir un calendrier et une méthode. Pour eux, il faut lier la réponse économique, à une situation politique “et voir, comment les deux “rêves” [la Nouvelle-Calédonie française et la Nouvelle-Calédonie indépendante], peuvent se conjuguer dans un “rêve” partagé”, précise Gérard Larcher. Il faudra également, selon le président du Sénat, “inventer une réponse institutionnelle originale et pérenne”.

“Si nous parvenons à trouver un nouveau statut avec tous les acteurs de la Nouvelle-Calédonie, je suis très confiante sur le fait que le Parlement l’approuvera”, assure de son côté Yaël Braun-Pivet, auprès de nos confrères du journal Le Monde. À l’issue de leur visite, les deux parlementaires rendront compte de leur mission à leurs parlements respectifs, mais aussi, à l’Élysée.

Les précisions de Caroline Antic-Martin :