Larcher et Braun-Pivet en Nouvelle-Calédonie : les temps forts de leur visite du 10 au 13 novembre

Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher (à gauche) et Yaël Braun-Pivet (à droite), se rendront en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre 2024

Visite imminente, pour les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet sont attendus en Nouvelle-Calédonie du dimanche 10 au mercredi 13 novembre. Temps forts de leur programme, en plus des entretiens politiques : un Armistice commémoré aussi à Koné, une séance solennelle au Congrès, un déplacement dans la partie Sud du Mont-Dore, un autre sur le site dévasté de Kenu-in à Dumbéa et une visite du Camp-Est.

