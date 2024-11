Crise en Nouvelle-Calédonie. A Dumbéa, le quartier de Koutio revient doucement à la vie

Particulièrement touché par les émeutes, le centre-ville de Dumbéa-sur-Mer retrouve petit à petit une activité normale. La réouverture du cinéma doit avoir lieu le 6 novembre, et le marché des halles de Koutio peut à nouveau se tenir.

Rideaux de fer baissés, murs tagués et chaussée qui porte les stigmates des nombreux barrages qui y avaient été érigés : Koutio, le cœur de ville de Dumbéa-sur-mer est l’un des quartiers les plus touchés par les violences qui ont frappé la Nouvelle-Calédonie. Mais avec le retour au calme de ces derniers mois, la vie commence à reprendre ses droits. Le marché des halles de Koutio s’est ainsi tenu pour la deuxième fois samedi 2 novembre. “Sincèrement, ça fait du bien de voir les gens sortir sans se cacher, sans avoir peur, se réjouit Enzo Mohamed, un jeune du quartier. Et puis le marché c’est un point de rencontre pour les gens.”

Deuxième édition du marché

Le marché n’est toutefois pas encore aussi animé qu’avant. Le nombre d’exposants a baissé de 10 à 15%, au grand dam de Marie-Paule Moeljokario. Elle aussi tient un stand et espère voir la foule revenir, car elle l’assure : “On est bien tranquilles maintenant !”

Un constat que dresse également Nathalie Daval qui a ouvert son cabinet vétérinaire à Koutio en 2011 : “ Les habitants sont contents que l'on soit ouvert, et pendant les émeutes ils étaient contents qu'on soit là, mais inquiets qu'on puisse s'en aller et éventuellement les laisser tomber. Mais non je n'ai pas l'intention de partir”, tient-elle à rassurer. Rassurant également pour les habitants : la réouverture le 6 novembre du cinéma, un signe supplémentaire de la normalisation de la situation.

Le reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Gaël Detcheverry :