25 ans d'aide inestimable pour les patients polynésiens en France

L'invitée café du jeudi 16 mai 2024 est Vina Aiho, vice-présidente de l'association A tauturu ia na.

L'association A tauturu ia na fête ses 25 ans de soutien psychologique, matériel et moral aux patients et accompagnateurs de Polynésie française en France. Avec une trentaine de bénévoles, elle facilite l'évacuation sanitaire (EVASAN) en offrant hébergement, suivi médical et visites aux malades. Vina Aiho, vice-présidente, souligne une évolution positive mais reconnaît des besoins persistants, notamment à Paris. L'association s'efforce de préparer les patients aux défis climatiques et culturels de la métropole. A tauturu ia na continue de solliciter l'aide de nouveaux bénévoles pour élargir son soutien indispensable. Son contact : 40 43 60 10.

Vina Aiho est interrogée en français par Ibrahim Ahmed Azi :

En tahitien, c'est Miriama Teaka qui répond à Carlos Natua :