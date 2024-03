36 ans de passion et de défis : Manate Vivish dit au-revoir à Air Tahiti

L'invité café du mardi 26 mars 2024 est Manate Vivish, directeur général d'Air Tahiti.

Il a passé 36 ans au sein de la même entreprise et en a connu toutes les évolutions. Manate Vivish, qui a gravi les échelons jusqu'à la direction de la compagnie aérienne locale, se prépare à passer le relai. Au micro d'Ibrahim, il revient sur son parcours, ses réalisations et les défis rencontrés. Il est notamment revenu sur l'introduction de la concurrence dans le ciel polynésien et ses conséquences significatives. Selon lui, il n'y a pas de place pour deux compagnies. Les opérateurs concurrents se sont en effet concentrés sur les lignes les plus rentables, laissant les destinations moins rentables sans desserte. Cette situation a entraîné des déficits massifs, malgré, d'après Manate Vivish, une baisse des tarifs qui n'a pas stimulé le nombre de passagers.

Manate Vivish prendra se retraite dans quelques jours. Il se dit extrêmement heureux d'avoir vécu sa carrière au cœur de cette aventure humaine et professionnelle.

Il est interrogé par Ibrahim Ahmed Hazi en français :

En tahitien par Carlos Natua :