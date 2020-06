458 millions cfp de bourses et de prêts bonifiés pour les étudiants

Sur la base de critères sociaux, la commission d'attribution des allocations d'études a arrèté une liste de 979 bénéficiaires.

CM/communiqué •

La ministre de l'Education, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, a présidé, mardi, à la DGEE (Direction générale de l’Education et des enseignements), la commission d'attribution des allocations d'études, au titre de l'année scolaire et universitaire 2020-2021, attribuées par le Pays.



Cette commission a attribué, sur critères sociaux, des bourses d'étude destinées aux étudiants poursuivant une formation dans l'enseignement supérieur, des prêts étudiants bonifiés et des allocations d'étude destinées aux collégiens et lycéens mineurs désireux de poursuivre en métropole, ou en Europe, une formation dans le cadre d'un cursus sports études.



Tous ces dispositifs d'aide représentent un prévisionnel de 979 bénéficiaires, correspondant à 458 millions cfp, pour l'année scolaire et universitaire 2020-2021.