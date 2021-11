« A hi'o mai to'u mata » : une chanson solidaire à propos des SDF

Le but est de redonner de la dignité, de considérer à nouveau ces êtres vivants « que l'on considère comme des lampadaires » dénonce Kévin Wong Sam Song.

Rassembler autour de la musique, c'est l'initiative de Kévin Wong Sam Song. L'auteur-compositeur a lancé un appel à la veille de la « journée mondiale des pauvres » prévue dimanche. Il a demandé la participation des internautes pour réaliser une chanson et un clip vidéo dédié aux sans domicile fixe.

Kévin Wong Sam Song souhaite redonner de la dignité aux personnes sans domicile fixe, par le biais de cette chanson.

« Il y a eu un effet domino. On avait besoin de chanteurs, il y a des chanteurs qui sont venus petit à petit. À un moment il manquait un ingénieur son, et hop ! Ça s'est produit. Soyez, le prochain domino [...] c'est à votre tour. » Kévin Wong Sam Song



C'est un projet bénévole, Kévin a déjà eu une centaine de réponses. Seulement, seule une vingtaine de ces artistes de la toile pourra participer au projet. « A hi'o mai to'u mata » (regarde-moi dans les yeux) : c'est le nom de la chanson. Une démarche qui vient du cœur pour changer les regards à propos des gens de la rue et pour encourager à donner un peu de son temps. Certaines de ces personnes dans le besoin ont accepté de partager leur talent. C’est le cas de William Harris, qui vit depuis plus de 30 ans dans la rue.