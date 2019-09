Fortnite, est un jeu vidéo, dont le mode le plus populaire est gratuit et permet d'affronter d'autres utilisateurs dans un monde virtuel. L'objectif est de survivre et l'univers est assez fun. En janvier, l'éditeur revendiquait 40 millions d'utilisateurs.



Les médecins tirent la sonnette d’alarme: le jeu de tir multijoueur "Fortnite" rendrait les joueurs accros. Les enfants seraient des cibles particulièrement vulnérables.



Selon les professionnels de santé, "« …très peu de personnes ont conscience du caractère néfaste des écrans et des jeux vidéo… ».



Au ministère de la santé, on informe les parents afin que cet attrait pour le numérique ne tourne pas à l'addiction.