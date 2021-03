Affaire de l'ice dans les rames de paddle : de 1 à 6 ans de prison

DC •

Au tribunal de Papeete, un procès pour trafic d’ice s’est ouvert mardi 2 mars. Six personnes étaient poursuivies pour avoir importé plus de 1.6 kilo d’ice dans des rames de paddle, dont un ancien sportif de haut niveau.

Les faits se sont déroulés en novembre 2019. Six personnes étaient soupçonnées de s’être associés dans le cadre d'un trafic d'ice entre Hawaii et Tahiti. Hier, la tête présumée du réseau, Teahinui Salmon, âgé d'à peine 19 ans lors de son interpellation racontait à la barre qu'il était tombé dans l'ice à l'âge de 15 ans.

Entre 1 et 6 ans ferme

Le procureur général a requis mardi entre un et sept ans de prison pour les 6 hommes, ce mercredi matin, les condamnations ont été prononcées. « Bennett » et Leonard Tiare qui avaient joué les rôles de mules ont été condamnés respectivement à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis et 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis.

Tuterai Montaron, l'ancien champion de kitesurf, a écopé de 3 ans de prison dont 1 an avec sursis. Teahinui Salmon, la tête de réseau présumée a été condamné à 6 ans de prison, de même que Bruno Titi considéré par la justice comme l'autre organisateur présumé du trafic.