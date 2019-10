Affaire Sarah Nui : le premier volet examiné par le tribunal correctionnel

Ils sont soupçonnés d’avoir écoulé d’importantes quantités de drogue à Tahiti et aux Iles-sous-le-Vent, en bande organisée. L’affaire a débuté en août 2018 par une perquisition à l’hôtel Sarah nui de Papeete et la saisie de drogue, d’importantes sommes d’argent en liquide et d’une arme à feu.



Parmi les prévenus : l’ancien entraîneur de futsal, Francis Tarano (près de 50 millions de Fcfp ont été saisis à son domicile), et l’ancien instituteur de l’école To’ata et sélectionneur de l’équipe de Tahiti de futsal, Jacob Tutavae, dont l’interpellation avait fait la Une des médias.



Pour ce 1er volet, la justice examine le trafic présumé en Polynésie. Le volet international avec Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson sera jugé début 2020.