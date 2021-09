Aide au logement étudiant : téléchargez le formulaire pour l’année 2021-2022

Les étudiants résidants en Polynésie et logés dans le privé peuvent, sans se déplacer, effectuer leur demande d’aide au logement en ligne au plus tard le vendredi 29 octobre 2021.

Communiqué HC / MEL : IB •

Ce formulaire d'aide au logement est destiné aux étudiants boursiers (d’État ou du Pays), poursuivant un cursus universitaire ou des études supérieures en Polynésie française et qui sont logés dans le parc privé en Polynésie française (location chez un particulier ou en foyer).

Un étudiant peut percevoir une aide comprise entre 10 000 FCFP à 30 000 FCFP par mois, selon la tranche de sa bourse et le montant de son loyer hors charges.

Pour l’année universitaire 2020-2021, 411 étudiants ont bénéficié de l’aide au logement étudiant pour un montant total d’environ 64 millions de FCFP.



Ce formulaire est uniquement valable pour l'année universitaire 2021-2022. Il est à télécharger en suivant ce lien :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-d-aide-au-logement-etudiant-en-pf

Cette demande en ligne doit être effectuée au plus tard le vendredi 29 octobre 2021. Les formulaires en format papier restent toujours valables et doivent être déposés aux guichets du pôle de la continuité territoriale au plus tard le 29 octobre 2021.

ATTENTION

Les étudiants poursuivant des études en métropole doivent se rapprocher de leur CAF.

Les étudiants logés à la citée universitaire de l'UPF doivent se rapprocher de la MOUV'E pour effectuer leur démarches de demande d'aide au logement.

Les étudiants logés dans un centre hébergement étudiant (CHE) de l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH), doivent déposer leur demande d'aide directement auprès de l'OPH.