Une rentrée pas comme les autres pour les professeurs des collèges et lycées, puisque le point d'orgue, c'était la préparation au coronavirus.

DC •

À l'approche de la rentrée, les professeurs se préparent... au COVID-19

Une retour à l'école un peupour les enseignants. Là où habituellement la conversation est axée sur lesou aux, cette année on se concentrait principalement sur. C'était le cas au collège d'Hitia : la principale, nouvelle chef de l'établissement, a demandé leLa rentrée s'organise sur l'île soeur aussi où les professeurs du collège ont fait leur retour. Aujourd'hui, l'ambiance était. Une rentrée qui s'annonce malgré tout sous les meilleurs auspices. Andres Sousa est le principal du collège.Qui dit rentrée dit parfois nouveautés...certes dans les cartables avec les nouveaux équipements, mais c'est aussi parfois le cas avec l'offre pédagogique. Directionoù les petits troisièmes auront droit à quelques surprises.En 2019, on comptaitdans le premier et le second degré. Cette année, ce chiffre s'élève à