L'armée française, pas assez présente en outre-mer ?

L'institut Français des relations Internationales a publié un rapport concernant la présence de l'armée dans les territoires outre-mer. Les spécialistes estiment que la situation pourrait être préoccupante.

Elie Tenenbaum

Un rapport de l'Institut Français des relations Internationales dresse un état des lieux inquiétant concernant la présence militaire dans les Outre-mer : un système taillé "au plus juste, traversé par d'importantes tensions capacitaires." Et les chercheurs sont alarmants.Des équipements fatigués, des effectifs en chute libre… Les dix points d’appui de l’armée, en outremer et à l’étranger sont vulnérables, alarme l’IFRI. Et selon Elie Tenenbaum, chercheur en questions de sécurités et auteur de ce rapport, les scénarios pourraient être dangereux pour la France.