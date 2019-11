Rimatara dit non aux déchets

La population de Rimatara est soucieuse de son environnement. Là-bas, ils connaissent leur espace sur le bout des doigts et transmettent aisément la culture de la propreté aux plus jeunes. Et ça fonctionne.... Reportage



Polynésie la 1ère (MLSF), Stéphane Ratinaud et Patita Savea •