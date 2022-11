Plus de 300 jeunes ont participé ce week end à la coupe de Judo de Tahiti

MV/ SR / HY •

La coupe de judo de Tahiti, ce sont des bourgeons de champions qui ne demandent qu'à grandir. Plus de 300 jeunes sur les tatamis, et des combats acharnés et décidés. La compétition sert aussi aux cadres de la fédération à repérer les futurs talents, ceux qui demain porteront les couleurs du pays pour les compétitions internationales !

Le président de la Fédération répond à Mirko Vanfau !