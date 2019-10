Bébé décédé aux Marquises : le médecin s’explique, l'hélicoptère aurait pris plus de temps.

Gerhard Adamek, médecin du dispensaire de Ua Pou

C’est lui qui a demandé l’evasan du petit Hoane au milieu de la nuit de Samedi à Dimanche dernier. Le petit garçon a du être évacué par speed boat sur Nuku-hiva pour y être embarqué dans un avion d’air archipels affrété spécialement.Malheureusement il décedera à son arrivée à Nuku Hiva.Aujourd’hui cette question est sur toutes les lèvres. Face à la gravité de l’état de santé du nourrisson, la population pense que l’évasan grâce à l’hélicoptère aurait pu sauver le petit Hoane.Même si ce n'est pas lui qui décide des moyens à mettre en oeuvre pour l'évacuation sanitaire, le médecin du dispensaireprécise qu’une évacuation par hélicoptère aurait pris plus de temps. Entre 12 et 15 heures, car l’hélicoptère arrive de Tahiti et ne peut pas faire le voyage d’une seule traite,. De plusLa solution par avion semblait la plus rapide en l’état, même si elle nécessitait un transfert du bébé sur Nuku-Hiva au préalable dans des conditions très difficiles.Retrouvez la déclaration de Gerhard Adamek, médecin du dispensaire de Ua Pou:Un drame qui met en lumière la nécessité d'avoir un hélicoptère en permanence aux Marquises. Une demande de la population depuis des années.