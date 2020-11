Accident mortel de Bora Bora : hommage émouvant au Lycée « Ihi Tea au Vavau »

Cinq jours après le terrible accident de la route qui a tué deux adolescents à Bora Bora, les élèves et l'équipe pédagogique de leur lycée ont rendu un hommage émouvant, ce vendredi 20 novembre.

RM, LGT •

Les élèves, le personnel enseignant et non-enseignant, l’association des parents d’élèves, tous vêtus de blancs, ont rendu un dernier hommage aux deux élèves décédés lors de l’accident de la route survenu dimanche 15 novembre, à Faanui (Bora Bora). Les familles respectives étaient également présentes. Les maires-adjoints et maires-délégués, accompagnés de Thierry Delmas, directeur de cabinet du ministère de l'éducation et du directeur général de l'éducation, ont assisté à la cérémonie. "C'est important d'être présents pour soutenir les élèves, explique Thierry Delmas, pour soutenir la famille, pour soutenir aussi les enseignants, l'équipe, les personnels face à ce drame qui nécessite qu'on se recueille, mais aussi qu'on réfléchisse sur la sécurité routière et l'importance de respecter les règles sur la route.""Ca touche parce que ce n'est pas tout le temps que ça arrive, témoigne Heimiri, élève de 1ère. Sincères condoléances à la famille, on est tous avec eux."Les chants et les messages de réconfort ont résonné dans l’enceinte de l’établissement, suscitant ainsi, de grandes émotions dans l’assistance.