Bora Bora : création d'une fédération de quartiers

C'est un exemple de démocratie participative. A Bora Bora, on propose et on soumet aux autorités. C'est la philosophie de la 1ere fédération des associations de quartier qui accompagne, informe et forme. Et, les doléances des habitants seront offertes aux élus. Du gagnant-gagnant.



Polynésie la 1ère (MLSF), •