Bora Bora : les premières communions post-confinement

Ce sont les premières communions depuis la crise sanitaire et le confinement. A Bora Bora, Père Dominique Vallon a pu réaliser la communion de neuf enfants, tous vêtus de leurs plus belles tenues pour l'occasion.

Polynésie la 1ère (MLSF), Rasana Maihota •

©polynesie

A Bora Bora, les fidèles catholiques de l'église Pierre Célestin ont enfin pû procéder aux première communions, après de longue semaine d'attente depuis le confinement. Une préparation spirituelle qui a durée 2 années à la catéchèse et dans leur foyer.Le Père Dominique Vallon, curé des Îles Sous-le-Vent, a ainsi pu réaliser la communion de neuf enfants, déjà baptisés. Tous ont vétu leurs plus beaux vêtements pour cette belle occassion, sous les yeux de leurs parents, amis et du maire Gaston Tong Sang et son conseil municipal. Âgés de 9 ans, les enfants ont ainsi reçu l'Eucharistie, présence vivante du Christ dans le pain et le vin.