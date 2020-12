Bora Bora : quand la crise sanitaire modifie les comportements pour Noël

A Bora Bora, l'association Te tama e te matahiapo propose un repas et une distribution de cadeaux dans les écoles de l'île. Mais en raison de la situation actuelle, la nouvelle équipe s'est déplacée de foyer en foyer pour honorer ce moment de bonheur.

Polynésie la 1ère (MLSF), Rosana Maihota •

Si, à Noël, bien souvent les enfants sont couverts de cadeaux, l'association Te tama e te matahiapo de Bora Bora n'a pas oublié d'en faire autant pour nos "matahiapo", nos enfants porteurs de handicap ainsi que les veufs de l'île.

Traditionnellement, le repas et la distribution se déroulent dans chaque école où chacune se prépare pour l'occasion. Mais en raison de la situation actuelle, la nouvelle équipe s'est déplacée de foyer en foyer pour honorer ce moment de bonheur et leur souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. "On voulait protéger nos matahiapo", confie Livia Clark, présidente de l’association.