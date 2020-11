Démolition de l’ancienne salle paroissiale d’Anau (Bora Bora)

Après plusieurs années de collectes et de diverses démarches menées auprès des services administratifs, c’est avec beaucoup d’émotions que les paroissiens de l’Eglise protestante maohi d’Anau, aider d’une société de l’île ont procédé à la démolition de l’ancienne salle paroissiale.

De notre correspondante Rosanna Maihota, avec Lucile Guichet-Tirao •

L’ancienne salle paroissiale d’Anau (Bora Bora) est en cours de démolition, afin de laisser sa place à une nouvelle.Après plusieurs années de collecte et de diverses démarches menées auprès des services administratifs du Pays, de la commune, des instances religieuses et des familles, c’est avec beaucoup d’émotion que les paroissiens de l’Eglise Protestante Ma'ohi d’Anau, aidés d’une société de l’île, ont procédé à la démolition de l’ancienne salle paroissiale."C'est la première étape, précise Ginette Penehata, diacre. On va bientôt bâtir une nouvelle maison paroissiale. L'ancienne maison avait 58 ans. Elle a été bâtie en 1962 et on va refaire une nouvelle d'ici un mois, en fonction de la personne qui a été choisie pour la bâtir."La prochaine étape sera la construction d’une nouvelle salle paroissiale qui devrait démarrer au début de l’année prochaine. Un projet très attendu par les fidèles.